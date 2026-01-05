مباريات الأمس
بعد إقالته.. ماذا قدم روبن أموريم مع مانشستر يونايتد؟

كتب : محمد عبد الهادي

02:43 م 05/01/2026 تعديل في 02:44 م

أعلن مانشستر يونايتد صباح اليوم الاثنين إقالة المدرب البرتغالي روبن أموريم، بعد فترة لم تحقق خلالها الإدارة الفنية أي نجاح يُذكر مع الفريق.

وكان أموريم قد تولى تدريب الشياطين الحمر في 1 نوفمبر 2024، في وقت كان الفريق يعاني فيه بالفعل من صعوبات خلال الموسم الماضي، واستمرت هذه المعاناة خلال الموسم الجاري.

أرقام أموريم مع مانشستر يونايتد

قاد أموريم مانشستر يونايتد في 63 مباراة، حقق خلالها 25 فوزًا، وتلقى 23 هزيمة، وتعادل في 15 لقاء، ولم ينجح في حصد أي بطولة مع الفريق.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليًا المركز السادس في الدوري برصيد 31 نقطة من 8 انتصارات و7 تعادلات و5 هزائم، بعد تعادله أمس الأحد مع نظيره ليدز، قبل أن يتم الإعلان عن إقالة المدرب صباح اليوم.

مانشستر يونايتد روبن أموريم الشياطين الحمر

