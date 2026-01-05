مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
20:00

وادي دجلة

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
16:00

غزل المحلة

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

تردد قناة المغربية الرياضية tnt الناقلة لمباراة مصر ضد بنين اليوم

كتب : محمد خيري

02:15 م 05/01/2026
يتزايد البحث عن تردد القناة المغربية الرياضية 2 TNT مع اقتراب مواجهة منتخب مصر وبنين في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2025، حيث يرغب عشاق الفراعنة في متابعة اللقاء مجانًا وجودة عالية.

موعد مباراة مصر وبنين

التوقيت: الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الملعب: أدرار، المغرب

الدور: ثمن النهائي

وتأهل منتخب مصر إلى هذا الدور بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما صعد منتخب بنين بعد احتلاله المركز الثالث بالمجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

تردد القناة المغربية الرياضية 2 TNT

وتتيح قناة قناة المغربية الرياضية 2 TNT، المفتوحة لعشاق كرة القدم متابعة مباريات المنتخب المصري في البطولة الأفريقية بدون الحاجة للاشتراك في باقات مدفوعة.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12683

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

مصر ضد بنين تردد قناة المغربية الرياضية tnt تشكيل منتخب مصر القنوات الناقلة مشاهدة مباراة مصر اليوم منتخب مصر مباراة مصر وبنين كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

