تردد قناة المغربية الرياضية tnt الناقلة لمباراة مصر ضد بنين اليوم
كتب : محمد خيري
يتزايد البحث عن تردد القناة المغربية الرياضية 2 TNT مع اقتراب مواجهة منتخب مصر وبنين في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2025، حيث يرغب عشاق الفراعنة في متابعة اللقاء مجانًا وجودة عالية.
موعد مباراة مصر وبنين
التوقيت: الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة
الملعب: أدرار، المغرب
الدور: ثمن النهائي
وتأهل منتخب مصر إلى هذا الدور بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما صعد منتخب بنين بعد احتلاله المركز الثالث بالمجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.
تردد القناة المغربية الرياضية 2 TNT
وتتيح قناة قناة المغربية الرياضية 2 TNT، المفتوحة لعشاق كرة القدم متابعة مباريات المنتخب المصري في البطولة الأفريقية بدون الحاجة للاشتراك في باقات مدفوعة.
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12683
الاستقطاب: رأسي (V)
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 4/3