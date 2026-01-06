آخر تطورات إصابة ثلاثي الأهلي

أوضح الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، آخر تطورات الحالة الطبية لثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذين يعانون من إصابات مختلفة خلال الفترة الحالية.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية إن عمر كمال عبد الواحد يعاني من آلام في منطقة الحوض ويخضع حالياً لبرنامج تأهيلي، بينما أصيب محمد شريف بتمزق في الرباط الداخلي للركبة، ومن المتوقع غيابه بين 3 إلى 4 أسابيع حسب تطور حالته.

وأضاف الغندور أن كريم فؤاد لم يتعافى بعد من إصابة الركبة، ومن المنتظر أن يبدأ عودته التدريجية بعد نحو 3 أسابيع، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ في تجهيز اللاعبين قبل المباريات المقبلة.