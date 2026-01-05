مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

0 0
16:00

غزل المحلة

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
20:00

وادي دجلة

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
18:00

بنين

جميع المباريات

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام بنين بأمم أفريقيا

كتب : محمد خيري

04:41 م 05/01/2026 تعديل في 04:41 م

منتخب مصر

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به مباراة منتخب بنين التي تنطلق في السادسة مساء اليوم (الإثنين) بتوقيت القاهرة على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية - إبراهيم عادل

خط الوسط الهجومي: محمود حسن تريزيجيه – عمر مرموش – محمد صلاح

