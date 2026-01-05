عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام بنين بأمم أفريقيا

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به مباراة منتخب بنين التي تنطلق في السادسة مساء اليوم (الإثنين) بتوقيت القاهرة على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية - إبراهيم عادل

خط الوسط الهجومي: محمود حسن تريزيجيه – عمر مرموش – محمد صلاح