شبانة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أيوب الكعبي

كتب : محمد خيري

02:44 م 05/01/2026
أكد الإعلامي محمد شبانة عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن دخول النادي الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع أيوب الكعبي، مهاجم منتخب المغرب، خلال الفترة الحالية.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان»، الذي يُذاع على قناة «cbc»: "فيه أخبار خرجت في المغرب بتتكلم عن وجود مفاوضات بين الأهلي وأيوب الكعبي مهاجم منتخب المغرب، لكن الكلام ده غير صحيح تمامًا".

وأضاف: "الأهلي لا يفاوض أيوب الكعبي، ومفيش أي تواصل أو مفاوضات مع اللاعب في الوقت الحالي".

وأوضح شبانة مصدر هذه الأنباء، قائلًا: "صحيفة المنتخب المغربية هي اللي نشرت الخبر، لكنها نقلته عن إحدى الصفحات المصرية، من غير أي مصادر رسمية".

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن ما تردد في هذا الشأن لا يعدو كونه شائعات إعلامية، ولا يعكس تحركات حقيقية من جانب إدارة الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية.

