كتب- محمد خيري:

فجر الإعلامي إبراهيم فايق، مفاجأة حول إمكانية تولي علي ماهر تدريب النادي الأهلي، بدلا من الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي تم اتخاذ قرار برحيله، حسب معلومات "فايق".

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شيله من على الشاحن.. ريبيرو خارج الأهلي.. تم اتخاذ القرار".

وأضاف: "‏كابتن علي ماهر المدير الفني الحالي لسيراميكا كليوباترا لم يجتمع مع لجنة الكرة ولم يحدث أصلا تفاوض أو حديث معه.. الرجل كان متواجدا اليوم في النادي لعمل بعض الإجراءات الخاصة به في الشهر العقاري".

واختتم تصريحاته: "‏اسم الكابتن حسام البدري قد يكون مطروحا على السوشيال ميديا لكنه ليس مطروحا بالنسبة لصانع القرار في الأهلي".

وخسر النادي الأهلي، من بيراميدز بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

توقف رصيد فريق الأهلي عند النقطة 5 في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف عن حرس الحدود صاحب المركز الثالث عشر وطلائع الجيش صاحب المركز الرابع عشر.