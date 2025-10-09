مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

0 3
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

2 0
19:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

التشيك

- -
21:45

كرواتيا

15 صورة من وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد الفوز على جيبوتي

كتب - يوسف محمد:

07:39 م 09/10/2025
    بعثة منتخب مصر (4)
    بعثة منتخب مصر (1)
    بعثة منتخب مصر (3)
    بعثة منتخب مصر (6)
    بعثة منتخب مصر (7)
    بعثة منتخب مصر (2)
    بعثة منتخب مصر (9)
    بعثة منتخب مصر (8)
    بعثة منتخب مصر (12)
    بعثة منتخب مصر (10)
    بعثة منتخب مصر (14)
    بعثة منتخب مصر (15)
    بعثة منتخب مصر (13)
    بعثة منتخب مصر (5)

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول، إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من المغرب بعد الفوز على جيبوتي أمس، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحقق منتخب مصر فوزا كبيرا أمس الأربعاء، على حساب جيبوتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وضمن المنتخب الوطني بالفوز على جيبوتي أمس الأربعاء، الصعود رسميا إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

ويحتل المنتخب الوطني حاليا، صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، برصيد 23 نقطة جمعهم من 9 مباريات وبفارق 5 نقاط، عن صاحب المركز الثاني منتخب بوركينا فاسو برصيد 18 نقطة.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويستعد المنتخب الوطني لملاقاة نظيره منتخب غينيا بيساو، يوم الأحد المقبل الموافق 12 أكتوبر الجاري، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

