بعد اعتراف آبل.. ما العيب الخطير في كاميرات هواتف آيفون 17 الجديدة؟

أول تعليق من آبل على ظهور عيب في كاميرا آيفون 17 الجديد

كتب- محمود الهواري:

أعلنت شركة آبل أنها بصدد طرح تحديث برمجي جديد لمعالجة مشكلة ظهرت في كاميرات هاتفي iPhone AirوiPhone 17 Pro، بعد أن رصد عدد من المراجعين التقنيين الخلل قبل الإطلاق الرسمي للأجهزة.

ورغم أن سلسلة iPhone 17 ستطرح اليوم الجمعة 19 سبتمبر رسميا، كشفت تجارب المراجعين الأوائل عن ظهور مربعات وخطوط بيضاء في الصور الملتقطة عند تصوير أجواء تحتوي على أضواء LED شديدة السطوع.

وبحسب موقع MacRumors، أشار المراجع التقني هنري كيسي عبر CNN Underscored إلى أنه لاحظ المشكلة أثناء تصوير حفل موسيقي باستخدام هاتف iPhone Air، موضحا أن الخلل يظهر بشكل متقطع في ظروف إضاءة معينة.

وأكدت آبل أن هذه المشكلة نادرة الحدوث وتنتج عن انعكاس الضوء الشديد على عدسة الكاميرا، مشيرة إلى أنها تعمل على إصدار التحديث البرمجي قريبا، دون تحديد موعد رسمي.

اقرأ أيضا

لا تضع "الراوتر" قرب هذه الأشياء.. 6 عوامل خفية تضعف إشارة الإنترنت

منغوليا.. ما سر بحيرة "الحليب" الطبيعية التي حيرت الزوار؟ (صور)

أسعار جميع إصدارات آيفون 17 الجديدة بكل المساحات

حدثوا فورا.. تحذير عاجل من جوجل لمستخدمي أندرويد (تفاصيل)

ابتكار صيني يعالج كسور العظام في 3 دقائق فقط "التفاصيل"