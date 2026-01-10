بعد انتشارها.. طرق كشف الفيديوهات الحقيقية والمزيفة بالذكاء الاصطناعي

على مدار الفترة الأخيرة، شهدت منصات التواصل الاجتماعي انتشارا واسعا لمقاطع فيديو مزيفة جرى إنتاجها أو التلاعب بها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن التضليل الرقمي وصعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمصنوع.

ويرجع هذا الانتشار الكبير للفيديوهات المزيفة إلى تطور أدوات الـDeepfake وقدرتها على تقليد الصوت والصورة بدرجة عالية من الواقعية.

انتشار الفيديوهات المزيفة

وفي ظل هذا التصاعد، أعلنت شركة جوجل عن إطلاق أداة جديدة داخل تطبيق وموقع Gemini، تهدف إلى مساعدة المستخدمين على التحقق مما إذا كانت مقاطع الفيديو قد تم إنشاؤها أو تعديلها بواسطة الذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية الرقمية والحد من انتشار المحتوى المضلل.

أداة كشف الفيديوهات المزيفة

وأوضحت جوجل أن الأداة الجديدة تعتمد على تقنية SynthID، وهي تقنية وسم رقمي غير مرئي طورتها الشركة في عام 2023، وتعمل على تضمين علامة مائية رقمية داخل المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها، مع الحفاظ على جودة الفيديو وعدم التأثير على تجربة المشاهدة.

وتتميز هذه العلامة الرقمية بقدرتها على الصمود أمام عمليات القص أو النسخ أو التعديل الخارجي، ما يسمح باكتشافها حتى بعد إجراء تغييرات على المحتوى الأصلي.

توسع في أدوات الشفافية الرقمية

وأكدت جوجل، في تدوينة رسمية، أن إطلاق أداة التحقق من الفيديو يأتي ضمن استراتيجية أوسع لتوسيع أدوات الشفافية الخاصة بالمحتوى، في ظل التطور السريع لنماذج الذكاء الاصطناعي القادرة على إنتاج صور ومقاطع فيديو شديدة الإقناع، وهو ما يرفع من مخاطر التضليل الإعلامي.

وكانت الشركة قد أطلقت في نوفمبر الماضي أداة مشابهة داخل Gemini لاكتشاف الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي، قبل أن تقوم لاحقا بتوسيع نطاق تقنية SynthID لتشمل الفيديو والصوت والنصوص.

كيف تعمل أداة Gemini الجديدة؟

وتتيح الأداة للمستخدمين رفع مقطع فيديو مباشرة إلى تطبيق أو موقع Gemini، ثم طرح سؤال على روبوت الدردشة حول ما إذا كان الفيديو قد تم إنشاؤه أو تعديله باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويقوم Gemini بتحليل المسارات الصوتية والبصرية كل على حدة، بحثا عن علامة SynthID الرقمية، وفي حال اكتشافها، يقدم للمستخدم ردا توضيحيا يحدد موضع العلامة، سواء في جزء معين من الفيديو أو في توقيت محدد من الصوت، مع بيان ما إذا كان التعديل قد شمل الصورة أو الصوت أو كليهما.

أدوات أخرى لكشف التزييف العميق

وبالتوازي مع جهود جوجل، ظهرت أدوات متخصصة أخرى مثل Copyleaks، التي تعمل على كشف التزييف العميق من خلال تحليل الصور ومقاطع الفيديو بحثا عن الأنماط والتناقضات الهيكلية التي تتركها أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتعتمد هذه الأدوات على تقنيات ذكاء اصطناعي سياقي مدربة على مجموعات بيانات واسعة، ما يسمح بتحديد ما إذا كان المحتوى أصليا أو معدلا أو مولدا بالكامل، مع الإشارة إلى أن أي أداة لا يمكنها الادعاء بدقة مطلقة بنسبة 100%.