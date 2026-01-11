خالد بيومي ينتقد إحدي القنوات بعد ظهور لاعب منتخب مصر بشكل غير لائق

عبر الإعلامي خالد بيومي، عن استغرابه من إحدي القنوات الرياضية التي اقتحمت غرفة ملابس المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وظهور أحد اللاعبين بشكل غير لائق.

وكتب خالد بيومي عبر حسابه عبر منصة "إكس":" يتعين على الأفراد الذين يعربون عن انتقادهم لظهور اللاعب صلاح محسن بملابسه الداخلية في غرفة تبديل الملابس أن يدركوا أن جوهر الإشكالية يكمن في القناة الإعلامية المالكة لحقوق البث، والتي سمحت للكاميرات بالدخول إلى هذا الفضاء الخاص باللاعبين، وهو إجراء متعارف عليه عالميًا.

وتابع: "يجب الحفاظ على الخصوصية واحترامها، لا سيما خصوصية اللاعبين في غرفة لا يُسمح لأحد بدخولها أو تصويرها، وفي حال الدخول، يجب احترام الجمهور، واحترام خصوصية التوقيت والفرح فيه دون شعور بالتقييد.

