ابتكار صيني يعالج كسور العظام في 3 دقائق فقط "التفاصيل"

وكالات

أعلن فريق بحثي في مقاطعة تشيجيانغ بشرق الصين عن تطوير “غراء عظمي” جديد قادر على معالجة الكسور وتركيب الشظايا العظمية خلال ثلاث دقائق فقط، في خطوة وصفت بأنها اختراق علمي في جراحة العظام.

ووفقا لموقع NDTV، يحمل الابتكار اسم Bone-02، واستلهم رئيس الفريق الطبي، الدكتور لين شيانفِـنغ، فكرته من الطريقة التي يلتصق بها المحار بجسور تحت الماء، ما دفعه لتطوير مادة لاصقة يمكنها التثبيت بسرعة ودقة حتى في بيئة غنية بالدم، مع ميزة إضافية أنها تمتص طبيعيا من الجسم أثناء عملية الالتئام، ما يلغي الحاجة لإجراء عمليات لاحقة لإزالة الصفائح المعدنية أو المسامير.

وأظهرت الاختبارات المعملية نجاح الغراء في تحقيق نتائج متميزة من حيث السلامة والفعالية، إذ أجريت إحدى العمليات في أقل من 180 ثانية مقارنة بالطرق التقليدية التي تتطلب وقتا أطول لزرع الصفائح الفولاذية والمسامير.

وأظهرت التجارب على أكثر من 150 مريضا قوة ربط تفوق 400 رطل، مع قوة قص تبلغ نحو 0.5 ميغاباسكال وقوة ضغط تصل إلى 10 ميغاباسكال.

ويشير الباحثون إلى أن الابتكار الجديد قد يصبح بديلً للزرعات المعدنية التقليدية، مع إمكانية تقليل مخاطر العدوى والمضاعفات، ويفتح الباب أمام مستقبل طبي يختصر زمن العمليات الجراحية ويقلل المضاعفات.