حدثوا فورا.. تحذير عاجل من جوجل لمستخدمي أندرويد (تفاصيل)

كتب- محمود الهواري:

وجهت شركة جوجل تحذيرات أمنية عاجلة لمستخدمي هواتف أندرويد بعد اكتشاف ثغرتين خطيرتين قد تمكّنان القراصنة من الوصول إلى بيانات شخصية بالغة الحساسية. وأكدت الشركة أن هناك مؤشرات على استغلال هذه الثغرات بالفعل ضد فئات محددة، من بينها الصحفيون والناشطون وبعض مسؤولي الحكومات.

تحذيرات جوجل

وتتمثل الثغرة الأولى، المعروفة باسم CVE-2025-38352، في خلل داخل نواة نظام أندرويد يظهر عند محاولة النظام التعامل مع المؤقتات في وقت واحد، ما يفتح الباب أمام المهاجمين للسيطرة العميقة على الجهاز. أما الثغرة الثانية CVE-2025-48543، فتتعلق ببيئة تشغيل التطبيقات ART، حيث يمكن استغلالها عبر تطبيق خبيث يمنح المهاجم صلاحيات مرتفعة للوصول إلى كلمات المرور والبيانات الشخصية.

تحذيرات لمستخدمي أندرويد

وتزداد خطورة هذه الثغرات كونها لا تتطلب أي تفاعل من المستخدم، إذ يكفي تثبيت تطبيق ضار حتى يبدأ المهاجم في التسلل إلى الهاتف وتشغيل برمجياته الخبيثة في الخلفية دون علم صاحب الجهاز.

وفي مواجهة هذه المخاطر، شددت جوجل على أهمية الإسراع بتحديث الأجهزة إلى آخر إصدار أمني يحمل تاريخ الأول أو الخامس من سبتمبر 2025، مع الالتزام بتحميل التطبيقات من المصادر الموثوقة فقط، وتفعيل خدمة Google Play Protect، بالإضافة إلى الحرص على تثبيت التحديثات الأمنية الشهرية بانتظام لضمان أعلى درجات الحماية.