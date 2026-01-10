مطالبات بإزالة "X" وGrok" من جوجل بلاي وآب ستور.. ما القصة؟

طالب ثلاثة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي شركات أبل وجوجل بإزالة تطبيق منصة التواصل الاجتماعي "إكس" وروبوت الدردشة "Grok" المدمج فيه من متجريهما للتطبيقات، وذلك بعد انتشار صور جنسية أنشأها غروك لنساء وقاصرين دون موافقتهن.

ودعا أعضاء مجلس الشيوخ رون وايدن من ولاية أوريغون، وبن راي لويجان من نيو مكسيكو، وإدوارد ماركي من ماساتشوستس، أبل وجوجل إلى إزالة التطبيقات من متاجر التطبيقات حتى يتم معالجة الانتهاكات التي ارتكبتها منصة "إكس".

فضيحة "Grok"

وأشاروا إلى أن شروط خدمة جوجل تحظر على مطوري التطبيقات "إنشاء أو تحميل أو توزيع محتوى يسهل استغلال الأطفال أو إساءة معاملتهم"، في حين تحظر شروط خدمة أبل "المواد الجنسية أو الإباحية".

وأكدوا أن شركات التكنولوجيا تحركت سابقا بسرعة لإزالة التطبيقات المخالفة، محذرين من أن التغاضي عن سلوك منصة إكس الشائن سيجعل ممارسات الإشراف على المحتوى محل استهزاء.

انتقادات ضد منصة إكس

تتعرض منصة "إكس" المملوكة لإيلون ماسك لانتقادات حادة منذ الأسبوع الماضي، بعد أن بدأ روبوت الدردشة غروك بنشر صور غير قانونية لنساء وقاصرين يظهرن في ملابس سباحة فاضحة أو أوضاع مهينة أو جنسية، دون رضاهن.

وأشارت شبكة "إن بي سي نيوز" إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ نشروا رسالتهم للضغط على الشركة لمعالجة الانتهاكات.

من جانبها، أكدت منصة "إكس" اتخاذ إجراءات "ضد المحتوى غير القانوني على المنصة، بما في ذلك مواد الاستغلال الجنسي للأطفال".

موقف ماسك وشركة xAI

ولم ترد الشركة الأم لمنصة إكس، وهي "xAI"، على أسئلة محددة حول الرسالة أو المحتوى الفاضح، مكتفية برد عام اعتبرته "أكاذيب وسائل الإعلام التقليدية" دون توضيح التفاصيل.

في المقابل، رد ماسك على الصور المعدلة بالذكاء الاصطناعي برموز إيموجي ضاحكة، ونشر عدة منشورات يوميا عن شعبية تطبيق "إكس".

وفي بعض المرات، ألقى باللوم على المستخدمين قائلاً: "أي شخص يستخدم غروك لإنشاء محتوى غير قانوني سيواجه العواقب نفسها كما لو قام بتحميل محتوى غير قانوني".