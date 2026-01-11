سقوط ديلر دهب.. المشدد 10 سنوات لعامل سياحي بتهمة الاتجار في الحشيش

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة اليوم بمدينة طور سيناء، بمعاقبة عامل بالقطاع السياحي بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه حضورياً، كما عاقبت شريكه الهارب غيابياً بنفس العقوبة، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة واستغلال نشاط السياحة في ترويجها على المتعاطين والسائحين وزائري مدينة دهب.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، حامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، بحضور محمد عزت وكيل النيابة وأمانة سر محمد عبد الستار سكرتير التحقيق.

تعود أحداث القضية إلى 6 مايو الماضي، عندما وردت معلومات للجهات الأمنية بمدينة دهب تفيد بتواجد أحد الأشخاص المعروفين بمنطقة العصلة، مستقلًا سيارة ملاكي، وعلى موعد لتسليم كمية من المخدرات لأحد عملائه.

وبعد استصدار إذن من جهات التحقيق، انتقلت القوات الأمنية إلى منطقة البلو هول، وتم ضبط المتهم و. س. م. ح، 27 عاماً، أثناء استقلاله السيارة رقم (ط. ج. ط – 2137)، وبحوزته حقيبة تحتوي على 10 آلاف جنيه، هاتفين محمولين، 19 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، سلاح أبيض، وبتفتيش صندوق السيارة، عُثر على 296 قطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش.

أقر المتهم بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، وأن المبلغ المضبوط يمثل حصيلة البيع، وأن السيارة مملوكة لشريكه الهارب ص. م. ح، 30 عامًا، عاطل، وأنه علم باستخدامها في نقل وترويج المواد المخدرة.

جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 1499 لسنة 2025 جنح دهب، وقرر وكيل النائب العام حبس المتهم أربعة أيام احتياطياً مع التجديد، والتحفظ على المضبوطات والسيارة، والتأكد من اشتراك الشريك الهارب.

وأظهرت تحريات المباحث أن المتهم الأول أحرز وحاز المواد المخدرة بقصد الاتجار، بينما ساعده المتهم الثاني بإمداده بالسيارة الخاصة لترويج المخدرات.

قُيدت القضية برقم 235 لسنة 2025 كلي جنوب سيناء، وفي جلسة اليوم قضت المحكمة بالسجن المشدد حضورياً وغيابياً للمتهمين، وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، مع استمرار التحفظ على السيارة لحين تنفيذ العقوبة.