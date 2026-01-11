السودان.. خروج 3 مستشفيات رئيسية عن الخدمة بسبب قصف الدعم السريع

الخرطوم - (د ب أ)

أعلنت شبكة أطباء السودان اليوم الأحد، خروج ثلاثة مستشفيات رئيسية عن الخدمة ومقتل أربعة كوادر طبية جراء القصف المتعمد للدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة عبد العزيز الحلو الذي استهدف مدينة الدلنج في ولاية جنوب كردفان بوسط البلاد.

وقالت الشبكة، في بيان صحفي اليوم: "تشهد الأوضاع الصحية بمدينة الدلنج تدهوراً حاداً عقب استهداف الدعم السريع وحركة الحلو عددا من المرافق الصحية، ما أدى إلى خروج عدد من المستشفيات والمراكز العلاجية عن الخدمة، وتوقف أقسام حيوية، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين وقلص القدرة على تقديم الخدمات الصحية الأساسية، في وقت تعمل فيه بعض المرافق بإمكانات محدودة لتغطية الاحتياجات الطارئة جراء استمرار القصف المدفعي الممنهج".

وأضافت أن "ثلاثة مستشفيات رئيسية خرجت عن الخدمة جراء القصف الذي استهدف مركز التأمين الصحي الرئيسي ومستشفى الدلنج التعليمي، ما أجبر المرضى على الاعتماد على مرافق محدودة مثل مستشفى الأم بخيتة وبعض المراكز الصحية بالأحياء وفرع التأمين الصحي بجامعة الدلنج، وسط نقص في الكوادر والإمدادات".

وحمّلت الشبكة "الدعم السريع وحركة الحلو المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات التي تُعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني"، مؤكدة أن "الهجمات على المستشفيات والمراكز العلاجية تُعرّض حياة المدنيين والمرضى والكوادر الطبية للخطر مما أدى لمقتل أربعة كوادر طبية وإصابة ثلاثة آخرين أثناء أداء واجبهم داخل هذه المرافق الطبية".

ودعت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لحماية المرافق الصحية وتوفير الدعم الطبي واللوجستي العاجل لمدينة الدلنج، مطالبة بـ "وقف استهداف المنشآت الصحية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات".

ويشهد السودان منذ أبريل 2023 صراعا دمويا على السلطة بين الحاكم الفعلي للبلاد عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع.