لا تضع "الراوتر" قرب هذه الأشياء.. 6 عوامل خفية تضعف إشارة الإنترنت

وضع جهاز "الراوتر" في المكان الصحيح يمكن أن يحسن سرعة الإنترنت لديك بشكل كبير.

وفيما يلي، إليك 6 أشياء يجب أن تبعد جهاز الراوتر عنها للحصول على أفضل أداء، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

مكان وضع جهاز الواي فاي يؤثر بشكل كبير على أداء الإنترنت ومدى وصوله إلى المستهلكين.

وقد تؤثر المواد المختلفة على اتصال الواي فاي أو تعيقه، مما يؤدي إلى صعوبات في البث أو إجراء المكالمات أو العمل من المنزل.

وقد لا تدرك أن منزلك يضم العديد من الأجهزة والتركيبات المصنوعة من مواد معدنية مثل الفولاذ.

وللحصول على أفضل إشارة واي فاي، ينصح بإبعاد جهاز (الراوتر) عن هذه القطع الستة.

الأشياء المعدنية التي يجب عليك إبعاد جهاز الواي في هي:

-إطارات السرير المعدنية المتينة.

-التركيبات المعدنية والفولاذية، ويمكن أن يشمل ذلك وحدات الفرن والعوارض المعدنية وتركيبات الإضاءة.

-الثلاجات والميكروويف.

-الخزائن والأرفف المعدنية.

-الأبواب والإطارات المعدنية.

-المرايا التي تحتوي على معدن أو فولاذ.

ويعد المعدن من المواد القليلة التي يمكنها حجب إشارة الواي فاي، بل يصنفونه من أسوأ المواد المضرة، وذلك لأنه يعكس الموجات الكهرومغناطيسية التي يصدرها هذا الجهاز.

وبالتالي، فهو يجعل من المستحيل أن تمر إشارات الواي فاي عبر المواد المعدنية، والعديد من الأجهزة المنزلية وقطع الأثاث والتجهيزات مصنوعة من أو تحتوي على كميات كبيرة من المعدن.

وللحصول على أفضل النتائج، يجب وضع جهاز الواي فاي بعيدا عن هذه الأجسام المعدنية قدر الإمكان.

وبالإضافة إلى ذلك، توجد شرائح معدنية في جدران العديد من المنازل، مما قد يسبب مشكلات في إشارة الواي فاي، لذلك، ينصح بإبعاد الجهاز عن أي جدران سميكة.

ومن المواد الأخرى التي قد تبطئ سرعة الإنترنت أو تضعف الإشارة الخرسانة السميكة والبلاط السيراميك.

وفي الوقت نفسه، قد تمتص أجهزة مثل أفران الميكروويف ومكبرات الصوت إشارة الواي فاي لأنها تستخدم نفس الموجات الراديوية.

وأفضل مكان لوضع جهاز الواي فاي في الشقة هو منتصف الغرفة قدر الإمكان، مرتفعا عن الأرض وبعيدا عن الجدران السميكة وخاصة الزوايا

