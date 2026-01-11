مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

- -
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

- -
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

إعلان

"كف الأذي".. رسالة غامضة من المعلق الرياضي علي محمد علي

كتب : محمد عبد الهادي

02:24 م 11/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (12) (1)
  • عرض 10 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (21) (1)
  • عرض 10 صورة
    احتفال الجهاز الفني لمنتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (14)
  • عرض 10 صورة
    احتفال الجهاز الفني لمنتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    مران منتخب مصر (6) (1)
  • عرض 10 صورة
    مران منتخب مصر (2) (1)
  • عرض 10 صورة
    مران منتخب مصر (12) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر المعلق الرياضي المصري على محمد على، رسالة غامضة في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، وذلك بالتزامن مع حديث الجماهير الكروية عنه في الأيام الأخيرة.

وكانت الجماهير قد وجهت مؤخرًا بعض الانتقادات للمعلق على محمد على، ليلتزم الصمت ويكتفي بنشر رسالة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

وكتب على محمد على: " حسن الخُلق يستميل القلوب وبحسن المنطق وعلو الخُلق ينجذب الخَلق".

وتابع: " حسن الخلق لا يتطلب بذل مال ولا إجهاد نفس وما هو إلا طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، ومكارم الأخلاق سمة ذي الفضل والمروءات، وخير الناس من علا خلقه".

جدير بالذكر أن على محمد علي يتولي مهمة التعليق علي مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ونجح الفراعنة في حجز بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة.

إقرأ أيضًا:

أقصوا حامل اللقب".. ماذا قالت الصحافة العالمية عن فوز مصر على كوت ديفوار؟

صلاح ينافس دياز.. ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر على محمد على مباراة مصر والسنغال كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"متنساش حسين الشحات".. الغندور يثير الجدل بعد فوز المنتخب التاريخي
رياضة محلية

"متنساش حسين الشحات".. الغندور يثير الجدل بعد فوز المنتخب التاريخي
انخفاض جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
أخبار البنوك

انخفاض جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
أقصوا حامل اللقب".. ماذا قالت الصحافة العالمية عن فوز مصر على كوت ديفوار؟
رياضة عربية وعالمية

أقصوا حامل اللقب".. ماذا قالت الصحافة العالمية عن فوز مصر على كوت ديفوار؟
وفاة الفنان السوري أحمد مللي بعد مروره بأزمة صحية
زووم

وفاة الفنان السوري أحمد مللي بعد مروره بأزمة صحية
الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
أخبار البنوك

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران