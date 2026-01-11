"كف الأذي".. رسالة غامضة من المعلق الرياضي علي محمد علي

أقصوا حامل اللقب".. ماذا قالت الصحافة العالمية عن فوز مصر على كوت ديفوار؟

نشر المعلق الرياضي المصري على محمد على، رسالة غامضة في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، وذلك بالتزامن مع حديث الجماهير الكروية عنه في الأيام الأخيرة.

وكانت الجماهير قد وجهت مؤخرًا بعض الانتقادات للمعلق على محمد على، ليلتزم الصمت ويكتفي بنشر رسالة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

وكتب على محمد على: " حسن الخُلق يستميل القلوب وبحسن المنطق وعلو الخُلق ينجذب الخَلق".

وتابع: " حسن الخلق لا يتطلب بذل مال ولا إجهاد نفس وما هو إلا طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، ومكارم الأخلاق سمة ذي الفضل والمروءات، وخير الناس من علا خلقه".

جدير بالذكر أن على محمد علي يتولي مهمة التعليق علي مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ونجح الفراعنة في حجز بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة.

إقرأ أيضًا:

أقصوا حامل اللقب".. ماذا قالت الصحافة العالمية عن فوز مصر على كوت ديفوار؟

صلاح ينافس دياز.. ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025