مؤشرات البورصة تتزين باللون الأخضر بختام جلسة اليوم

كتبت- ميريت نادي:

03:17 م 11/01/2026

البورصة المصرية

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 2.48% عند مستوى 42895 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.28%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.90%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 462 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 193 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 268 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.75% عند مستوى 41856 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

