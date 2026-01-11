شوبير يعلق على ذكاء ما فعله صلاح.. ويوجه رسالة قوية لحسام حسن

بعد عبور الأفيال.. تدريبات استشفائية لمنتخب مصر استعدادًا للسنغال

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، بأداء منتخب مصر بعد الفوز الصعب على كوت ديفوار 3-2، والتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "المنتخب قدم مباراة رائعة، سجلنا 3 أهداف من 4 فرص، ونجح اللاعبون في تحقيق الفوز والتأهل، كل اللاعبين أظهروا شخصية قوية وروح قتالية، والمنتخب محمل بدعوات الملايين من جماهيرنا".

وأضاف: "الوصول إلى نصف النهائي كان إنجازًا في حد ذاته، لكننا طموحون أكثر الآن، ونمضي خطوة بخطوة نحو هدفنا الأكبر".

وتابع: "اللاعبون أظهروا عزيمة وإصرارًا، وما قدموه كان أداءً يستحق الإشادة، وحقيقةً الأمر كان رائعًا من جميع النواحي".

وأشار شوبير إلى دور المدير الفني: "حسام حسن أدار المباراة بشكل تكتيكي ممتاز، ودرس إمكانيات لاعبيه بدقة، حتى المدافعين ساهموا في تسجيل أهداف، وهو ما يعكس نجاح خطط الجهاز الفني".

واختتم شوبير تصريحاته بالإشادة بمحمد صلاح: "صلاح أطلق تصريحات ذكية بعد اللقاء، أكد رغبته في الفوز باللقب وحرص على رفع الضغط عن زملائه، وهذا يعكس قيادته وروحه القتالية".