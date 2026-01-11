مباريات الأمس
شوبير يعلق على ذكاء ما فعله صلاح.. ويوجه رسالة قوية لحسام حسن

كتب : محمد خيري

02:23 م 11/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (7) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (2) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (6) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (5)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح مع مروان عطية وياسر إبراهيم

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، بأداء منتخب مصر بعد الفوز الصعب على كوت ديفوار 3-2، والتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "المنتخب قدم مباراة رائعة، سجلنا 3 أهداف من 4 فرص، ونجح اللاعبون في تحقيق الفوز والتأهل، كل اللاعبين أظهروا شخصية قوية وروح قتالية، والمنتخب محمل بدعوات الملايين من جماهيرنا".

وأضاف: "الوصول إلى نصف النهائي كان إنجازًا في حد ذاته، لكننا طموحون أكثر الآن، ونمضي خطوة بخطوة نحو هدفنا الأكبر".

وتابع: "اللاعبون أظهروا عزيمة وإصرارًا، وما قدموه كان أداءً يستحق الإشادة، وحقيقةً الأمر كان رائعًا من جميع النواحي".

وأشار شوبير إلى دور المدير الفني: "حسام حسن أدار المباراة بشكل تكتيكي ممتاز، ودرس إمكانيات لاعبيه بدقة، حتى المدافعين ساهموا في تسجيل أهداف، وهو ما يعكس نجاح خطط الجهاز الفني".

واختتم شوبير تصريحاته بالإشادة بمحمد صلاح: "صلاح أطلق تصريحات ذكية بعد اللقاء، أكد رغبته في الفوز باللقب وحرص على رفع الضغط عن زملائه، وهذا يعكس قيادته وروحه القتالية".

صلاح محمد صلاح منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

