كيف يتغير الضوء على سطح كوكب المريخ؟ 10 صور تكشف

كتب : محمود الهواري

03:00 م 07/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    كوكب المريخ (2)
  • عرض 10 صورة
    كوكب المريخ (3)
  • عرض 10 صورة
    كوكب المريخ (5)
  • عرض 10 صورة
    كوكب المريخ (4)
  • عرض 10 صورة
    كوكب المريخ (6)
  • عرض 10 صورة
    كوكب المريخ (7)
  • عرض 10 صورة
    كوكب المريخ (8)
  • عرض 10 صورة
    كوكب المريخ (10)
  • عرض 10 صورة
    كوكب المريخ (9)

التقطت مركبة كيوريوسيتي التابعة لناسا، صور بانورامية مركبة تظهر كيف يتغير الضوء على سطح المريخ خلال اليوم المريخي.

وجمعت الصورة التي تم التقطها بين لقطتين بالأبيض والأسود، الأولى في الساعة 4:15 مساء بالتوقيت المحلي للمريخ في اليوم 4722، والثانية في الساعة 8:20 صباحا في اليوم 4723، قبل أن تدمج وتلون بدرجات الأزرق البارد والأصفر الدافئ لإظهار تباين الإضاءة بين الصباح والمساء.

تكوين بوكسوورك يكشف أسرار المريخ

وتظهر الصورة سلسلة جبال تطل على منطقة "تكوين بوكسوورك"، المعروفة بشبكاتها المعقدة من التلال الغنية بالمعادن، التي تكونت بفعل المياه الجوفية منذ مليارات السنين.

مع مرور الوقت، كشفت التعرية عن عروق معدنية متصلبة، ما يوفر للعلماء أدلة مهمة على وجود نشاط مائي قديم وتغيرات بيئية على الكوكب الأحمر.

آثار العجلات ورحلة المركبة

توضح الصورة آثار عجلات كيوريوسيتي أثناء صعودها جبل شارب، الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 5 كيلومترات داخل فوهة غيل، وهو الهدف العلمي الرئيسي للمركبة منذ هبوطها في 2012.

وتظهر اللقطات مواقع مثل "نيفادو ساجاما" و"وادي القمر"، حيث قامت المركبة بحفر عينات صخرية لدراسة التركيب الكيميائي والنسيج المعدني للصخور.

دراسة التضاريس والطبقات الرسوبية

تستمر كيوريوسيتي في تحليل التضاريس الشبكية والطبقات الرسوبية التي تكشف كيف تحول المريخ من عالم رطب وربما صالح للسكن، إلى كوكب بارد وجاف، إذ تساعد هذه التحليلات في فهم تدفق المياه القديمة وإمكانية دعم الحياة الميكروبية في البيئات الماضية.

تحسينات في الكفاءة والاستقلالية

تم تعزيز قدرات المركبة الجوالة على تعدد المهام والاستقلالية، مما مكنها من إجراء عمليات رصد علمية دقيقة أثناء تواصلها مع المركبات المدارية، هذه التحسينات تعزز إنتاجية المركبة العلمية، باستخدام الطاقة النووية القديمة لتقديم بيانات قيمة بشكل مستمر.

المريخ يكشف أسراره تدريجيا

تستمر مركبة كيوريوسيتي في تقديم مناظر خلابة ومعلومات علمية دقيقة، مؤكدة أن المريخ ما زال يخبئ الكثير من الأسرار التي تكشفها الرحلة الطويلة والمثابرة في دراسة التضاريس والتكوينات الصخرية على سطح الكوكب الأحمر.

