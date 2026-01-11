مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

- -
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

- -
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

إعلان

خماسي مصر.. التشكيل المثالي لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

كتب : محمد عبد الهادي

03:31 م 11/01/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (22) (1)
  • عرض 11 صورة
    مران منتخب مصر (2) (1)
  • عرض 11 صورة
    مران منتخب مصر (12) (1)
  • عرض 11 صورة
    مران منتخب مصر (9) (1)
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر (2) (1)
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر ينهي تدريباته الجماعية استعداداً لبنين (1)
  • عرض 11 صورة
    مران منتخب مصر اليوم (7)
  • عرض 11 صورة
    مران منتخب مصر اليوم (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت شبكة سوفا سكور المتخصصة في إحصائيات اللاعبين، عن التشكيل المثالي لجولة ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، والتي شهدت تواجد 5 لاعبين مصريين.

حيث تصدر التشكيل 5 لاعبين من منتخب مصر، هم: محمد صلاح، عمر مرموش، إمام عاشور، حمدي فتحي، رامي ربيعة".

وجاء التشكيل المثالي لربع نهائي أمم أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمي: ديارا

خط الدفاع: أوساي صامويل "نيجيريا" - آدم مآسينا "المغرب" - رامي ربيعة "مصر" - برونو أونيما يتشي "نيجيريا"

الوسط: إمام عاشور "مصر" - حمدي فتحي "مصر" - الزلزولي "المغرب"

الهجوم: محمد صلاح "مصر" - فيكتور أوسيمين "نيجيريا - عمر مرموش "مصر".

إقرأ أيضًا:

"بسبب والده ووكيله".. تطورات صادمة في تعطل انتقال حمزة عبدالكريم لبرشلونة

"كف الأذي".. رسالة غامضة من المعلق الرياضي علي محمد علي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر مصر السنغال كأس الأمم الأفريقية محمد صلاح عمر مرموش

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"كف الأذي".. رسالة غامضة من المعلق الرياضي علي محمد علي
رياضة عربية وعالمية

"كف الأذي".. رسالة غامضة من المعلق الرياضي علي محمد علي
حسد وصدامات وخسائر.. خبيرة تحذر من حدث فلكي خطير
علاقات

حسد وصدامات وخسائر.. خبيرة تحذر من حدث فلكي خطير

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
أخبار البنوك

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
احذر.. علامة على الأظافر تدل على الإصابة بسرطان خبيث
نصائح طبية

احذر.. علامة على الأظافر تدل على الإصابة بسرطان خبيث
إيمي سمير غانم تتصدر "التريند": مش هعمل تجميل وبحب لدغتي
زووم

إيمي سمير غانم تتصدر "التريند": مش هعمل تجميل وبحب لدغتي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران