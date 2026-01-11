خماسي مصر.. التشكيل المثالي لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية
كتب : محمد عبد الهادي
كشفت شبكة سوفا سكور المتخصصة في إحصائيات اللاعبين، عن التشكيل المثالي لجولة ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، والتي شهدت تواجد 5 لاعبين مصريين.
حيث تصدر التشكيل 5 لاعبين من منتخب مصر، هم: محمد صلاح، عمر مرموش، إمام عاشور، حمدي فتحي، رامي ربيعة".
وجاء التشكيل المثالي لربع نهائي أمم أفريقيا كالتالي:
حراسة المرمي: ديارا
خط الدفاع: أوساي صامويل "نيجيريا" - آدم مآسينا "المغرب" - رامي ربيعة "مصر" - برونو أونيما يتشي "نيجيريا"
الوسط: إمام عاشور "مصر" - حمدي فتحي "مصر" - الزلزولي "المغرب"
الهجوم: محمد صلاح "مصر" - فيكتور أوسيمين "نيجيريا - عمر مرموش "مصر".
