خماسي مصر.. التشكيل المثالي لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

كشفت شبكة سوفا سكور المتخصصة في إحصائيات اللاعبين، عن التشكيل المثالي لجولة ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، والتي شهدت تواجد 5 لاعبين مصريين.

حيث تصدر التشكيل 5 لاعبين من منتخب مصر، هم: محمد صلاح، عمر مرموش، إمام عاشور، حمدي فتحي، رامي ربيعة".

وجاء التشكيل المثالي لربع نهائي أمم أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمي: ديارا

خط الدفاع: أوساي صامويل "نيجيريا" - آدم مآسينا "المغرب" - رامي ربيعة "مصر" - برونو أونيما يتشي "نيجيريا"

الوسط: إمام عاشور "مصر" - حمدي فتحي "مصر" - الزلزولي "المغرب"

الهجوم: محمد صلاح "مصر" - فيكتور أوسيمين "نيجيريا - عمر مرموش "مصر".

