آيفون 18 خارج حسابات 2026.. ماذا تخطط آبل للإطلاق الجديد؟

كشفت تقارير متعددة قيام شركة أبل بتقسيم إطلاق هواتف آيفون إلى مرحلتين زمنيتين، في خطوة غير معتادة قد تؤدي إلى تأجيل طرح هاتف آيفون 18 القياسي حتى عام 2027 بدلا من موعده التقليدي في خريف 2026.

وعرفت شركة أبل على مدار سنوات بالتزامها بجدول زمني ثابت عند إطلاق أجيال هواتف آيفون، حيث تكشف عادة عن الطرازات الجديدة في شهر سبتمبر من كل عام، سواء النسخة الأساسية أو إصدارات برو، إلا أن المؤشرات الأخيرة تكشف عن تحول واضح في هذه السياسة مع سلسلة آيفون 18.

تقسيم إطلاق آيفون 18 إلى دورتين مختلفتين

تشير تقارير وتحليلات صناعية إلى أن أبل تتجه نحو اعتماد استراتيجية جديدة تعتمد على توزيع إطلاق هواتف آيفون بين موسمي الخريف والربيع، بدلا من الكشف عن جميع الطرازات في حدث واحد كما اعتادت الشركة.

تأجيل آيفون 18 القياسي حتى 2027

بحسب المحلل التقني مينغ-تشي كو، تخطط أبل لإطلاق هاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس في خريف عام 2026، بينما سيتم استبعاد النسخة القياسية من هذا الموعد.

ووفقا للتوقعات، سيطرح هاتف آيفون 18 الأساسي في ربيع عام 2027، ما يعني استمرار آيفون 17 كأحدث إصدار قياسي لفترة تمتد إلى قرابة عام ونصف، وهي سابقة في تاريخ الشركة.

توسع تشكيلة آيفون وراء تغيير استراتيجية أبل

يرتبط هذا التوجه بالتوسع الكبير المتوقع في تشكيلة هواتف أبل خلال السنوات المقبلة، إذ ينتظر أن تضم مجموعة متنوعة من الطرازات، تشمل الفئة القياسية وإصدارات برو، إلى جانب آيفون آير وطراز اقتصادي جديد، فضلا عن أول هاتف آيفون قابل للطي.

منح كل طراز فرصة أكبر في السوق

يرى محللون أن طرح هذا العدد الكبير من الأجهزة في توقيت واحد قد يؤثر سلبا على بعض الطرازات، خاصة الفئات الجديدة أو الأقل انتشارا.

ويمنح توزيع الإطلاقات على مدار العام كل جهاز مساحة أفضل للظهور، كما يتيح لأبل وقتا أطول لتحسين النسخة الأساسية من آيفون بدلا من الاكتفاء بتحديثات محدودة.

جدول الإطلاق المتوقع لهواتف آيفون

في حال صحت هذه التسريبات، قد تتبنى أبل جدولا زمنيا جديدا لإطلاق هواتف آيفون على مدار العامين المقبلين، بما يسمح بإطلاق طرازات مختلفة في الربيع والخريف، وهو ما يوفر للشركة أكثر من ذروة تسويقية خلال العام الواحد بدلا من الاعتماد على حدث سنوي واحد.

تلعب المنافسة المتزايدة في سوق الهواتف الذكية دورًا مهمًا في هذا التغيير المحتمل، إذ تعتمد شركات أندرويد الكبرى على إطلاق هواتفها على مدار العام للحفاظ على زخم الاهتمام.

ويساعد توزيع الإصدارات أبل على تخفيف الضغط على سلاسل التوريد وتقليل مشكلات التصنيع، إلى جانب تحقيق تدفق إيرادات أكثر استقرارا عبر فصول السنة المختلفة.

غياب التأكيد الرسمي من أبل

ورغم توافق آراء عدد كبير من المحللين وتكرار التقارير التي تشير إلى الاتجاه نفسه، لم تُعلن شركة أبل رسميًا أي تفاصيل تتعلق بتأجيل إطلاق آيفون 18 القياسي.

ومع تزايد هذه التسريبات يكون سيناريو تأجيل الهاتف إلى عام 2027 أكثر ترجيحا من أي وقت مضى.