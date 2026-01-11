إميلي شاه تهنئ والدها بعيد ميلاده بصور جديدة من حفل زفافها على مينا مسعود

ظهرت الفنانة نانسي صلاح في برنامج "قعدة ستات" الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري، وقالت إن دعائها دائمًا مستجاب، وروت موقفًا مع خطيبها السابق.

وقالت: "في مرة من المرات آخر واحد اتخطبتله اسمه أحمد ضايقني واتهمني في حاجة ودعيت عليه دخل في خرسانة وكلمني وقالي بطلي تقولي حسبي الله ونعم الوكيل إنتي عمالة تدعي عليا قولتله عشان إنت ظلمتني وحقي بيجيلي في ثانية".

وتابعت: "وبدعي كل رمضان على اللي عملولي العمل، أنا مغلطش في أي حد واللي عمل حاجة عارف هو إيه وأنا بحب كل الناس وكل زمايلي اللي اشتغلت معاهم واللي مشتغلتش معاهم".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نانسي صلاح هو مسلسل "٢ قهوة"، بطولة أحمد فهمي، مرام علي، مي القاضي، محسن محيي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب، إيهاب فهمي، أحمد الشامي، هبة الاباصيري، وعمر رياض، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

