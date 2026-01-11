إعلان

نانسي صلاح تكشف موقف مع خطيبها السابق: "دعيت عليه وعمل حادثة"

كتب : نوران أسامة

03:30 م 11/01/2026 تعديل في 03:47 م
    نانسي صلاح تتألق بإطلالتها الأنيقة
    نانسي صلاح عبر إنستجرام
    نانسي صلاح

ظهرت الفنانة نانسي صلاح في برنامج "قعدة ستات" الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري، وقالت إن دعائها دائمًا مستجاب، وروت موقفًا مع خطيبها السابق.

وقالت: "في مرة من المرات آخر واحد اتخطبتله اسمه أحمد ضايقني واتهمني في حاجة ودعيت عليه دخل في خرسانة وكلمني وقالي بطلي تقولي حسبي الله ونعم الوكيل إنتي عمالة تدعي عليا قولتله عشان إنت ظلمتني وحقي بيجيلي في ثانية".

وتابعت: "وبدعي كل رمضان على اللي عملولي العمل، أنا مغلطش في أي حد واللي عمل حاجة عارف هو إيه وأنا بحب كل الناس وكل زمايلي اللي اشتغلت معاهم واللي مشتغلتش معاهم".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نانسي صلاح هو مسلسل "٢ قهوة"، بطولة أحمد فهمي، مرام علي، مي القاضي، محسن محيي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب، إيهاب فهمي، أحمد الشامي، هبة الاباصيري، وعمر رياض، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

نانسي صلاح برنامج قعدة ستات مروة صبري

