وائل القباني: محمد صلاح يسجل بذكاء وخبرة

أشاد وائل القباني، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، بالأداء المميز الذي قدمه لاعبو منتخب مصر في مباراة كوت ديفوار، مع التركيز على مهارة نجم الفريق محمد صلاح.

وقال القباني في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "محمد صلاح يلعب ببساطة ودون تعقيد، ويعرف تمامًا كيفية التعامل مع المرمى. فمن يسجل 9 أهداف من 10 فرص كما يفعل صلاح؟ هدفه في مباراة كوت ديفوار جاء نتيجة خبراته الطويلة في الملاعب".

وتطرق القباني إلى أداء بعض لاعبي المنتخب، مؤكدًا: "حمدي فتحي يعتمد على العمل الجاد أكثر من التفكير العقلي، بينما مهند لاشين لاعب مميز يتحلى بالصبر على الكرة. أما حسام حسن فهو بحاجة إلى لاعب يستطيع قطع الكرة وتمريرها، وحمدي فتحي يؤدي هذا الدور بكفاءة".

وعن تصريحات المدير الفني بعد اللقاء، قال القباني: "حسام حسن كان محترمًا ومتزنًا في حديثه، كما أنه مركز بشكل جيد جدًا على مهام الفريق".

وأشار القباني إلى أن مباراة كوت ديفوار كانت بمثابة "الاختبار الحقيقي للمنتخب في البطولة"، مؤكدًا أن اللاعبين والجهاز الفني يستحقون الإشادة بعد تسجيل 3 أهداف وإهدار فرصتين، رغم أن طريقة اللعب قد تبدو دفاعية منذ البداية.