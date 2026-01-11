نفت شركة انستجرام صحة ما تم تداوله بشأن تعرضها لاختراق أمني واسع، وذلك عقب إعلان شركة Malwarebytes الأمريكية المتخصصة في الأمن السيبراني عن سرقة بيانات أكثر من 17 مليون حساب على المنصة.

اختراق انستجرام

وقالت انستجرام، في بيان لها اليوم الأحد، إنها قامت بإصلاح خلل تقني أتاح لجهة خارجية طلب رسائل إعادة تعيين كلمات المرور لبعض المستخدمين، مؤكدة في الوقت نفسه عدم حدوث أي اختراق لأنظمتها الداخلية.

وشددت الشركة على أن حسابات المستخدمين لا تزال آمنة، نافية تسريب أي بيانات نتيجة هجوم سيبراني مباشر.

وكانت Malwarebytes قد ذكرت، في منشور عبر منصة “إكس”، أن “مجرمين سيبرانيين” تمكنوا من الاستيلاء على معلومات حساسة تعود إلى نحو 17.5 مليون حساب على انستجرام، شملت أسماء المستخدمين وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وبيانات أخرى.

وتعد انستجرام ثالث أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم بعد فيسبوك ويوتيوب، إذ تضم أكثر من 2.4 مليار مستخدم نشط، وتستقطب أعدادا كبيرة من المؤثرين والمسوقين حول العالم، ما يجعلها في الوقت ذاته هدفا متكررا لمحاولات الاختراق وسرقة البيانات الشخصية.