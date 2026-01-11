صحف محلية: الصومال يحظر دخول الطائرات العسكرية الإماراتية لمجاله الجوي

أفادت تقارير إعلامية صومالية، بأن مقديشو فرضت حظرا جويا على استخدام الطائرات العسكرية الإماراتية للمجال الجوي الصومالي.

وذكر موقع "صومالي ستريم" المحلي، أن حكومة مقديشو رفضت طلبا إماراتيا لإلغاء الحظر الجوي، مشيرا إلى أن قرار الحظر جاء بعد ساعات قليلة من تقارير كشفت عن عبور عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، للأجواء الصومالية دون إذن مسبق، وهو الحادث الذي أثار مخاوف جدية لدى القيادة الصومالية واعتبرته مساسا مباشرا بالسيادة والأمن القومي.

ورغم اكتفاء الحكومة الفيدرالية ببيان توعدت فيه بـ "إجراءات إضافية"، أكد موقع "صومالي ستريم" أن السلطات كانت قد اتخذت بالفعل قرارا مبدئيا بتعليق كافة عمليات الوصول الجوي العسكري والشحن الإماراتي إلى البلاد.

وذكر الموقع المحلي، أن أبوظبي تحركت بسرعة طالبة "مهلة" لمواصلة عملياتها المحدودة، إلا أن الحكومة الفيدرالية واجهت هذا الطلب بإصرار حازم، رافضة التراجع عن قرارها رغم الضغوط الدبلوماسية المكثفة.

وأوضح الموقع، أن الطرفان توصلا بعد مناقشات إلى صيغة نهائية منحت بموجبها الصومال تصريحا استثنائيا لتسيير "رحلات إجلاء نهائية فقط"، مشيرا إلى أن هذه الرحلات تهدف إلى إخراج الأفراد والمعدات العسكرية الموجودة داخل الأراضي الصومالية، دون أن توضح مقديشو علنا ما إذا كان هذا يعني الإنهاء التام للتعاون الأمني الشامل بين البلدين.

كشفت مصادر مطلعة لموقع "صومالي ستريم"، أن مقديشو سمحت للإمارات بتسيير 10 رحلات إجلاء بواقع 6 رحلات من مدينة "بوصاصو" لنقل الأفراد والمعدات، و4 رحلات إضافية من العاصمة مقديشو لإخراج الأصول العسكرية المتبقية.

وأكد الموقع المحلي مغادرة أولى هذه الرحلات بالفعل من بوصاصو محملة بالبضائع والعتاد، مشددا على أن القرار الحكومي يُنفذ بالكامل وبدعم من القيادة العليا.