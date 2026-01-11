كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تصادم سيارتين وإصابة سيدة حال وقوفها بجانب الطريق ببني سويف.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجاري تبلغ لقسم شرطة بني سويف من إحدى المستشفيات باستقبالها (ربة منزل مصابة بكسر بالساق اليمنى)، وبسؤالها قررت أنه حال وقوفها بجانب الطريق بدائرة القسم فوجئت باصطدام سيارة بها محدثةً إصابتها المنوه عنها ولاذ قائدها بالفرار.

أمكن تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو وقائديهما وقت ارتكاب الواقعة (مالك محل - مقيم بدائرة مركز شرطة بني سويف) (موظفة – مقيمة بدائرة القسم)، وتبين أنه حال سير قائد السيارة الأولى فوجئ بقيام الثانية بقطع الطريق والاصطدام به وحال محاولته مفاداتها اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى اصطدامه بسيارة السيدة المشار إليها وهروبه خشية ضبطه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارتين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما .