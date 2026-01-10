واجه روبوت الدردشة "Grok" ومنصة "X" انتقادات واسعة خلال الفترة الماضية، وذلك عقب قيام الروبوت بإنشاء آلاف الصور الجنسية للنساء والأطفال على المنصة دون موافقتهن بناء على طلبات مستخدمي المنصة بعد تحديث أداة إنشاء الصور في نهاية ديسمبر.

صور غروك العارية

الانتشار الواسع للصور العارية المعدلة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي استهدفت نساء من خلفيات مختلفة، بما في ذلك عارضات أزياء وممثلات وشخصيات إعلامية على منصة "إكس"، دفع شركة "xAI" التابعة لماسك تقييد أداة إنشاء الصور في الروبوت لتصبح متاحة فقط للمشتركين المدفوعين على المنصة.

وأوضح المستخدمون أن "Grok" أخبرهم أن إنشاء الصور وتحريرها متاح فقط لأصحاب الاشتراكات المدفوعة، بينما كانت هذه الخاصية في البداية متاحة مجانا مع حدود يومية، بحسب تقرير وكالة بلومبرغ.

وتبقى نسخة تطبيق "Grok" المستقل، الذي يعمل خارج منصة "إكس"، متاحة لإنشاء الصور دون الحاجة للاشتراك المدفوع.

ضغوط تنظيمية تهدد منصة إكس

تأتي هذه الخطوة بعد تهديدات مباشرة لماسك بغرامات وإجراءات تنظيمية، إلى جانب تقارير عن احتمال حظر المنصة في المملكة المتحدة.

وفي منشور رسمي على "إكس"، أكد روبوت الدردشة أن إنشاء الصور وتعديلها متاحان حاليا للمشتركين المدفوعين فقط، ما يعني أن الغالبية العظمى من المستخدمين لم يعد بإمكانهم الاستفادة من هذه الخاصية.

وتابع الروبوت أنه سيتم تخزين جميع بيانات ومعلومات الدفع الخاصة بالمشتركين، بحيث يمكن التعرف عليهم في حال إساءة استخدام الأداة، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.