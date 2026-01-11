سوهاج- عمار عبدالواحد:

أكد اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، أن ما تحقق داخل محطة إكثار الدواجن بالمحافظة يُعد نموذجًا عمليًا وناجحًا لإعادة إحياء المشروعات المتعثرة، مشيرًا إلى أن المحافظة تنفذ رؤية واضحة تستهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وتحويلها من عبء مالي إلى مصدر دخل مستدام يسهم في دعم الاقتصاد المحلي.

وأوضح المحافظ أن محطة إكثار الدواجن شهدت خلال الفترة الماضية طفرة ملحوظة في معدلات التشغيل، حيث تم رفع طاقتها التشغيلية من أقل من 20% إلى أكثر من 70% في وقت قياسي، وهو ما يعكس كفاءة الإدارة الجديدة وحسن استغلال الإمكانيات المتاحة، مؤكدًا أن العمل يجري وفق خطة مدروسة للوصول إلى التشغيل الكامل في أقرب وقت ممكن.

وفي هذا السياق، أشار اللواء سراج إلى أن إعادة تشغيل مصنع الأعلاف التابع للمحطة، بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات، يمثل نقلة نوعية في منظومة العمل، حيث أسهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز قدرة المشروع على الاستمرار وتحقيق أرباح مستقرة دون الاعتماد على السوق الخارجي وارتفاع أسعاره.

وأضاف محافظ سوهاج أن مؤشرات النجاح انعكست بوضوح على حجم الإنتاج، حيث تضاعف الإنتاج اليومي من البيض، إلى جانب زيادة أعداد الدواجن المنتجة، وهو ما يؤكد نجاح خطة التطوير الشاملة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة أكبر مع دخول أعمار إنتاجية جديدة إلى الخدمة.

وأكد المحافظ أن الزيادة الملحوظة في الإيرادات الشهرية للمحطة تعكس جدوى الاستثمار في المشروعات الإنتاجية، موضحًا أن المحافظة تستهدف تعظيم الفائض المالي الناتج عن تلك المشروعات لدعم قطاعات خدمية أخرى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشددًا في الوقت ذاته على أن مشروع محطة إكثار الدواجن يُعد أحد الركائز الأساسية لدعم منظومة الأمن الغذائي بمحافظة سوهاج، وتوفير منتجات غذائية آمنة وبأسعار مناسبة للمواطنين.

وكانت محطة إكثار الدواجن بسوهاج قد عانت خلال السنوات الثلاث الماضية من انخفاض شديد في معدلات التشغيل، حيث كانت تعمل بطاقة أقل من 20% من قدرتها الاستيعابية، ولم يتجاوز عدد الطيور بها في يناير 2025 نحو 8 آلاف طائر داخل عنبر واحد فقط، بإنتاج يومي تراوح بين 80 و90 طبق بيض، وإيرادات شهرية ما بين 300 و400 ألف جنيه.

وعقب تنفيذ خطة التطوير، تم رفع كفاءة العنابر القائمة وصيانتها وإعادة تشغيلها، بالتوازي مع إعادة تشغيل مصنع الأعلاف بعد توفير الاحتياجات اللازمة من خلال طرح المناقصات الخاصة بشراء مكونات الأعلاف والأدوية البيطرية للنصف الأول من العام، ما ساهم في انتظام العملية الإنتاجية.

كما أسهم تشغيل مصنع الأعلاف في توفير احتياجات المحطة من الداخل بدلًا من الشراء من الخارج بأسعار مرتفعة، وهو ما أدى إلى خفض التكاليف وزيادة الإنتاج، حيث تضم المحطة حاليًا نحو 30 ألف دجاجة منتجة بأعمار مختلفة، وارتفع الإنتاج اليومي إلى 160 طبق بيض، مع توقعات بتجاوزه 300 طبق يوميًا بنهاية شهر فبراير المقبل.

وبعد أعمال التطوير تضاعفت الإيرادات الشهرية للمحطة مقارنة بشهر يناير 2025، لتصل إلى نحو 750 ألف جنيه شهريًا، مع توقعات بمزيد من الزيادة خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع ارتفاع معدلات الإنتاج.

وتستهدف خطة تطوير محطة إكثار الدواجن الوصول إلى التشغيل بالطاقة الكاملة بحلول شهر مايو المقبل، من خلال تشغيل جميع عنابر الأمهات بالمحطة، بما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي واستدامة المشروع على المدى الطويل.

