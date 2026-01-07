إعلان

10 صور لـ "قمر الذئب" المكتمل لعام 2026 يسطع في السماء

كتب : محمود الهواري

03:44 م 07/01/2026
    قمر الذئب (1)
    قمر الذئب (3)
    قمر الذئب (5)
    قمر الذئب (6)
    قمر الذئب (4)
    قمر الذئب (7)
    قمر الذئب (8)
    قمر الذئب (10)
    قمر الذئب (9)

أشرق أول قمر مكتمل لعام 2026 يوم السبت الموافق 3 يناير، في مشهد بديع جذب عشاق الفلك والمصورين حول العالم.

وظهر القمر، المعروف باسم "قمر الذئب"، أكثر سطوعا وكبر حجما من المعتاد، متزامنا مع كوكب المشتري في سماء الشتاء الصافية.

لماذا يسمى قمر الذئب؟

يحمل اسم "قمر الذئب" جذورا في الثقافة الأمريكية الأصلية، ويعود إلى الاعتقاد بأن الذئاب الجائعة تعوي بكثرة خلال منتصف فصل الشتاء، وهو ما ارتبط باسم القمر المكتمل لشهر يناير.

قمر عملاق ينتظر المصورين

تميز قمر يناير هذا العام بكونه قمرا عملاقا، إذ بدا أكبر وألمع من المعتاد، ولن تتاح فرصة رؤية قمر بهذا الحجم والسطوع إلا مرة أخرى في نوفمبر المقبل.

وسارع المصورون في نصف الكرة الشمالي إلى التقاط أجمل اللقطات للقمر، موثقين لحظات ساحرة يمكن مشاهدتها في السماء الصافية.

