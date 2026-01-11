إعلان

ابنة شيرين تخطف الأنظار مرة جديدة بغنائها "على بالي" (فيديو)

كتب : سهيلة أسامة

03:08 م 11/01/2026

ابنة شيرين عبد الوهاب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ هنا، ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب، إذ ظهرت في أحد صالونات التجميل أثناء قص شعرها.

وظهرت هنا وهي تغني أغنية والدتها "على بالي"، وحاز الفيديو على إعجاب قطاع كبير من الجمهور.

وعلى جانب آخر، كشف الفنان أشرف زكي في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، أنه التقى بشيرين عبد الوهاب منذ 25 يومًا وحاول إقناعها بالخروج، مؤكدًا أن حالتها الصحية جيدة، لكنها ترفض الخروج حاليًا بسبب مزاجها.

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تستعد لاستكمال تسجيل أغاني ألبومها الجديد المقرر طرحه في شتاء 2026، وتتعاون في الألبوم مع الملحن عمرو مصطفى، والشاعر تامر حسين، والموزع توما.

