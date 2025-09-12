أسعار جميع إصدارات آيفون 17 الجديدة بكل المساحات

كتب- محمود الهواري:

أطلقت شركة أبل الثلاثاء الماضي 9 سبتمبر هواتف آيفون 17 الجديدة بمختلف طرازاتها في حدث عالمي انتظره ملايين المستخدمين حول العالم.

وكشفت الشركة عن أسعار ومساحات تخزين الهواتف الجديدة التي جاءت لتعكس تنوعا كبيرا يلبي احتياجات جميع الفئات.

أسعار هواتف آيفون 17

وشملت الإصدارات التي أعلنت عنها الشركة آيفون 17 وآيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس وآيفون إير، حيث أتاحت مساحات تخزين متعددة تبدأ من 256 جيجابايت وتصل إلى 2 تيرابايت في بعض النسخ.

سعر آيفون 17

وجاء سعر هاتف آيفون 17 بسعة 256 جيجابايت عند 799 دولارا، فيما يصل سعر نسخة 512 جيجابايت إلى 999 دولارا.

سعر آيفون إير

وجاء آيفون إير بسعر 999 دولارا لسعة 256 جيجابايت و1,199 دولارًا لسعة 512 جيجابايت و1,399 دولارا لسعة 1 تيرابايت.

سعر آيفون 17 برو

وبالنسبة لهاتف آيفون 17 برو فقد بلغ سعر نسخة 256 جيجابايت 1,099 دولارا، و1,399 دولارا لسعة 512 جيجابايت، و1,599 دولارا لسعة 1 تيرابايت.

سعر آيفون 17 برو ماكس

وجاء آيفون 17 برو ماكس بسعر 1,199 دولارا لسعة 256 جيجابايت و1,399 دولارا لسعة 512 جيجابايت و1,599 دولارا لسعة 1 تيرابايت، بينما وصلت نسخة 2 تيرابايت إلى 1,999 دولارا، وهو السعر الأعلى في تاريخ الشركة.