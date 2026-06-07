شهدت محافظة أسوان، اليوم الأحد، حادثًا مأساويًا بعدما لقي شابان مصرعهما غرقًا في مياه نهر النيل بمنطقة الكامب جنوب خزان أسوان، أثناء نزولهما للاستحمام هربًا من ارتفاع درجات الحرارة.



تفاصيل مصرع شابين غرقًا في نهر النيل بأسوان

تلقى اللواء عبد الله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شابين داخل مياه النيل بمنطقة الكامب جنوب خزان أسوان، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث.

انتشال الجثمانين

وبعد جهود مكثفة، تمكنت فرق الإنقاذ النهري من انتشال الجثمانين من المياه، وبالفحص تبين أن الضحيتين هما حازم أحمد إبراهيم، 16 عامًا، وعلي محمود السيد، 18 عامًا.

وجرى نقل الجثمانين إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التحقيق في ملابسات الواقعة

حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

تزايد حوادث الغرق خلال الصيف

وتشهد محافظة أسوان خلال فصل الصيف ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الغرق بنهر النيل، نتيجة إقبال عدد كبير من الشباب والأطفال على الاستحمام في المياه هربًا من موجات الحر الشديدة.

وبحسب مصادر محلية، فقد سجلت المحافظة نحو 20 حالة غرق خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، ما دفع الجهات المختصة إلى تجديد التحذيرات من النزول إلى المناطق غير المخصصة للسباحة حفاظًا على الأرواح.

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