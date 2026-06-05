أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف بأي سلوك أو تصرف يسيء إلى الطلاب والطالبات، أو يمس كرامتهم وأمنهم داخل الحرم الجامعي أو بمحيطه.

جاء ذلك عقب صدور توجيهات عاجلة من رئيس الجامعة باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه واقعة مضايقة طالبات؛ حيث تقرر الاستغناء عن أفراد الأمن الإداري المشكو في حقهم، وإحالتهم للتحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة، مع التأكيد على تطبيق أقصى العقوبات القانونية والإدارية حال ثبوت التجاوز.

وكانت إدارة الجامعة، تلقت شكوى من إحدى طالبات كلية الآثار، تتضمن تعرضها وعدد من زميلاتها لمضايقات وإشارات وألفاظ تخدش الحياء من بعض أفراد الأمن الإداري، وذلك عقب انتهاء الامتحانات خارج سور الجامعة بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، وتحديدًا عند موقف السيارات.

وشدد الدكتور لؤي سعد الدين على الحسم في مواجهة الواقعة قائلاً: "لن نتهاون مع أي شخص يسيء إلى طلاب جامعة أسوان أو يتجاوز حدود مهام عمله، فكرامة أبنائنا وبناتنا مسؤولية مباشرة تقع على عاتق إدارة الجامعة، وأي تجاوز يتم إثباته سيواجه بإجراءات صارمة ورادعة دون استثناء أو مجاملة".

وأضاف رئيس الجامعة، أن الإدارة تتعامل بمنتهى الجدية والحزم مع مثل هذه الوقائع، ولن تسمح بوجود أي عنصر غير ملتزم بالقواعد المهنية والأخلاقية التي تفرضها طبيعة العمل داخل المؤسسات التعليمية، مؤكدًا أن جامعة أسوان ستظل بيئة تعليمية آمنة، وأن نتائج التحقيق سيتم التعامل معها بكل شفافية صونًا لحقوق الطلاب والطالبات وحفاظًا على القيم الجامعية.