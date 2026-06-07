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إصابة 9 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة نصف بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

03:42 م 07/06/2026

إسعاف أرشيفية

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ُصيب 9 أشخاص، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل على طريق قرية الكراكات – بيلا بمحافظة كفر الشيخ، ما استدعى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ وصول 9 مصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بيلا المركزي، عقب وقوع الحادث مباشرة.

وتبين من سجلات المستشفى أن المصابين هم: محمد بدير إبراهيم السيد (52 عامًا)، السعيد نبيه السعيد العسوي (33 عامًا)، أحمد محمد إبراهيم (65 عامًا)، صبري أحمد حسين (35 عامًا)، عبيده السيد يوسف (34 عامًا)، حنين محمد بدير (20 عامًا)، أمل السيد سليمان (22 عامًا)، دينا عبدالحليم موسى (20 عامًا)، رويدا عبدالحليم موسى (20 عامًا).

تفاصيل إصابة 9 أشخاص في كفر الشيخ


وأكد مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ أن الإصابات تراوحت بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، مشيرًا إلى أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى.

لا وفيات في الحادث

وأوضح المصدر أن الحادث لم يسفر عن أي حالات وفاة، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الحالة الصحية للمصابين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

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كفر الشيخ حادث تصادم مستشفى

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