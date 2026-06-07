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صراع الأهلي وبيراميدز على الصفقات ينتقل إلي أمريكا.. تفاصيل

كتب : رمضان حسن

03:17 م 07/06/2026

منتخب مصر

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اشتد الصراع بين الأهلي وبيراميدز علي ضم أحد أبرز نجوم المنتخب المصري المتواجد حاليًا في أمريكا لخوض منافسات كأس العالم.

وكشف مصدر بالأهلي، أن هيثم حسن جناح المنتخب الوطني ونادي ريال أوفييدو الإسباني ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للانتقال إلي القلعة الحمراء في الموسم المقبل.

وقال : الأهلي يريد ضم اللاعب ويخطط لإرسال عرض رسمي لناديه الإسباني لمعرفة المقابل المادي المطلوب نظير إتمام الصفقة وهناك قناعة تامة به خاصة مع صغر سنه.

أضاف المصدر : نادي بيراميدز أيضا يريد ضم هيثم حسن وتواصل معه في الأيام الماضية وعرض عليه راتب سنوي كبير لكن حتى الآن لم يحسم اللاعب موقفه النهائي من العودة إلي مصر وقد تكون لديه رغبة في الاستمرار في أوروبا حيث يطمح للعب في مستويات أعلي داخل القارة الأوروبية.

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الاهلي بيراميدز منتخب مصر

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