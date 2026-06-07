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وجهت الجماهير المصرية المتواجدة في ملعب هنتنغتون بانك فيلد بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، رسالة فكاهية للنجم المصري محمد صلاح في مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادا لكأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة مصر والبرازيل في تمام الساعة الواحدة صباحًا، في البروفة الأخيرة للمونديال.

ورفع أحد الجماهير المتواجدة في مدرجات ملعب المباراة لافتة فكاهية تتضمن: "صلاح أمي تدعوا لك اكثر مني".

ويبدأ منتخب مصر بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم وأحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية، منهد لاشين ومصطفى زيكو

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، عمر مرموش وهيثم حسن

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