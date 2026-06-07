أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن العقبة الرئيسية التي تواجه المفاوضات بين طهران وواشنطن تتمثل في ما وصفه بـ"المواقف الأمريكية المتغيرة والمتناقضة"، مشيرا إلى أن تعدد التصريحات واختلاف الرسائل الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين يجعل عملية التفاوض أكثر تعقيدا.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، أوضح بقائي، اليوم الأحد، أن تبادل الرسائل بين الجانبين لا يزال مستمرا عبر وسطاء باكستانيين، مؤكدا أن التوصل إلى تفاهمات يتطلب وضوحا أكبر في المواقف الأمريكية.

طهران تتمسك بحقها في التخصيب النووي

شدد بقائي، على أن إحدى القضايا الأساسية في المفاوضات تتعلق بضرورة اعتراف الولايات المتحدة بحقوق إيران، وفي مقدمتها حقها في "التخصيب النووي" للأغراض السلمية وفقا لمعاهدة عدم الانتشار النووي.

وأضاف المتحدث الإيراني، أن الخلافات لا تقتصر على الملف النووي، بل تشمل أيضا قضية الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، معتبرا أن واشنطن لا تُقدم أي تنازلات حقيقية في هذا الملف رغم استمرار النقاشات بشأنه.

الأصول المجمدة في صدارة الخلافات

جدد المسؤول الإيراني، مطالبة بلاده بالإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة لدى بنوك أجنبية، مؤكدا أن رفع العقوبات وإتاحة الوصول إلى هذه الأموال يُمثّلان مطلبين أساسيين لطهران.

وجاءت تصريحاته بالتزامن مع تقارير إعلامية، تحدثت عن دراسة الإدارة الأمريكية إمكانية توظيف الأصول الإيرانية المجمدة في تمويل مشاريع إعادة الإعمار أو إصلاح الأضرار في دول الخليج المتضررة من أي هجمات مستقبلية.

اتهامات لواشنطن بخرق وقف إطلاق النار

اتهم بقائي، الولايات المتحدة بعدم الالتزام بروح وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل الماضي، مؤكدا أن القوات الأمريكية تواصل استهداف السفن التجارية الإيرانية في مضيق هرمز وفي مناطق أخرى من المياه الدولية.

ووصف متحدث الخارجية الإيرانية، الوضع في المنطقة بأنه "بالغ الحساسية والخطورة"، مُحمّلا واشنطن مسؤولية تصاعد التوترات بسبب ما اعتبره نهجا متهورا تجاه المنطقة وملف التهدئة.

تحذير إيراني من رد قوي على أي هجوم

وفي ختام تصريحاته، حذّر إسماعيل بقائي، من أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد بقوة على أي هجوم يستهدف البلاد، مؤكدا أن طهران لن تتردد في اتخاذ ما تراه إجراءات دفاعية لحماية مصالحها وأمنها القومي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلن فيه الجيش الأمريكي مواصلة استعداداته العسكرية في منطقة الخليج، مؤكدا اعتراض طائرتين مسيّرتين إيرانيتين قال إنهما شكلتا تهديدا للملاحة البحرية الدولية، بحسب تقارير وسائل الإعلام الأمريكية.