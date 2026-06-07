حسم الفنان الأردني سيلاوي الجدل المثار حول اتهامه بالإساءة للدين الإسلامي وحقيقة إلحاده، وذلك خلال استضافته في بودكاست "مساحة خاصة" مع الإعلامي علي ياسين.

سيلاوي ينفي إساءته للدين الإسلامي

وقال سيلاوي: "العياذ بالله، أنا ما أسأت للنبي محمد، وما حكيت عن الرسول.. مين أنا علشان أحكي عن الرسول، كنت فاتح لايف في لبنان وبقول للناس أنا جاهل ما زدتوني إلا جهلًا من جهلكم، ما قلتوليش روح اقرأ السورة الفولانية أو الله يريح قلبك، كنت بهاجم الناس اللي مسميين نفسهم مؤثرين".

وأضاف: "أنا ما أسأت للإسلام، أنا مسلم وعلى دين وملة إبراهيم، وبحترم كل الديانات، لكن الناس قالت عني إني ألحدت بسبب الفيديو المنتشر".

من هو سيلاوي؟

ويعد سيلاوي من أبرز نجوم الغناء الشباب في الوطن العربي، وحقق نجاحًا واسعًا بعدد من الأغاني، من بينها: "لما تكوني، وعشانك وشايف طيفك، وقدام الجميع".

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