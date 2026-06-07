يواصل بعض العملاء الشكوى من استمرار نقص السيولة في ماكينات الصراف الآلي (ATM) على مدار اليوم، رغم تأكيدات بعض مسؤولي البنوك بتوافر النقدية وعدم وجود أزمة.

وقبل عيد الأضحى، شهدت ماكينات الصراف الآلي ازدحامًا وطوابير من العملاء، ما أدى إلى نفاد النقدية بسرعة، بالتزامن مع صرف الرواتب والمعاشات وزيادة الضغط على شركات نقل الأموال لإعادة تغذية الماكينات أكثر من مرة يوميًا.

استمرار أزمة نقص النقدية

وقال أحد العملاء إنه اضطر إلى استخدام أكثر من ماكينة صراف آلي خلال اليوم لسحب مبلغ نقدي، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب نفاد السيولة في جميع الماكينات التي توجه إليها.

وأضاف أن صعوبة سحب النقدية من ماكينات الصراف الآلي دفعت بعض العملاء إلى التردد في استقبال تحويلات مالية عبر تطبيق "إنستاباي"، خشية عدم قدرتهم على سحب الأموال بسهولة.

ماكينات الصراف الآلي تعامل بكامل طاقتها

في المقابل، قال أحد مديري الدعم الفني بأحد البنوك الكبرى، التي تمتلك شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي، إن السيولة النقدية متوافرة على مدار اليوم، ولا توجد أي أزمة تتعلق بنقص النقدية.

وأوضح أن بعض العملاء قد يصادفون نفاد السيولة في عدد محدود من الماكينات نتيجة الكثافة السكانية المرتفعة في بعض المناطق وزيادة معدلات السحب.

وكان محمد الإتربي، رئيس البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، قد صرح بأن حجم السحب النقدي من ماكينات البنك الأهلي تراجع من نحو 4 مليارات جنيه يوميًا قبل عيد الأضحى إلى أقل من مليار جنيه يوميًا بعد انتهاء العملاء من سداد التزاماتهم.

وأشار إلى أن العملاء سحبوا نحو 100 مليار جنيه من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك خلال الأيام التسعة الأخيرة التي سبقت عيد الأضحى، وهو ما أدى إلى زيادة الضغط على الطلب على السيولة النقدية.

يضم القطاع المصرفي نحو 30 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية تقدم خدمات السحب والإيداع النقدي حيث يستحوذ البنك الأهلي ومصر على أكثر من 30% من إجمالي الماكينات.