قضت المحكمة الاقتصادية فى الإسكندرية بمعاقبة الشيخ وليد إسماعيل، غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بنشر منشور عبر "X" بقصد ازدراء الأديان والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية وإساءة استعمال وسائل الاتصالات.

تغريم وليد إسماعيل 50 ألف جنيه في قضية ازدراء الأديان

أصدر الحكم المستشار أحمد فوزي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ياسمين العناني، والمستشار خالد أصلان، والمستشار محمد عصام فؤاد، وسكرتارية المحكمة أحمد إبراهيم، ومحمد عبد الحفيظ.

تفاصيل قضية الداعية وليد إسماعيل

ترجع وقائع الدعوى رقم 167 لسنة 2025 جنح الدخيلة، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بلاغًا ضد المدعو "وليد إسماعيل" يتهمه بالإساءة إلى إحدى سيدات أهل البيت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بلاغ ضد الشيخ وليد إسماعيل

ووفقًا لأوراق القضية، تقدم أحد الأشخاص ببلاغ ضد المذكور لنشره على تطبيق اكس منشور تضمن إساءة إلى السيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب بعبارات مسيئة.

تحريات المعلومات تؤكد تهمة ازدراء الأديان

وتوصلت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى نشر المتهم عبارات مسيئة مستخدمَا حسابه الخاص، كما أقر المتهم في جلسة سابقة أنه صاحب الحساب وأن تلك المدونات منسوبة إليه بالفعل إلا أن ذلك لا يعد سببًا مباحًا للمتهم أو غيره من المواطنين بالتعدي بالقول أو السب أو نسبة أمور مغلوطة قد يقع بأغوارها المتشكك والضعيف.

حيثيات الحكم

وأكد التحقيقات أن المتهم نشر تلك المدونات وهو ما خلصت معه المحكمة إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتا يقينيا يكفي بالقضاء بادانته وفقا لمواد الاتهام وإنزال العقوبة المنصوص عليها بنص المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018، حيث روج بالكتابة لأفكار بقصد ازدراء الدين الإسلامي واعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وأساء استعمال وسائل الاتصالات.