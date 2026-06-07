تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بمحافظة قنا، يفيد بإصابة 13 معلمة في حادث سير أثناء توجههن إلى مركز أبو تشت للمشاركة في أعمال المراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية، وتم نقل المصابات إلى مستشفى الألومنيوم بنجع حمادي ومستشفى فرشوط المركزي، لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، حيث خضعن للفحوصات الطبية والاطمئنان على حالتهن الصحية عقب تعرضهن لكدمات وإصابات متفرقة نتيجة الحادث.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، شاكر أبو بكر رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بقنا، بمتابعة الحالة الصحية للمعلمات المصابات، والتأكد من حصولهن على الرعاية الطبية اللازمة، وتقديم أوجه الدعم والمساندة لهن حتى استقرار حالتهن الصحية.

وأكد شاكر أبو بكر أن جميع المعلمات المصابات تماثلن للشفاء بعد تلقيهن العلاج اللازم، وأن حالتهن الصحية مستقرة، حيث تعرضن لكدمات متفرقة دون وجود إصابات خطيرة.

وشددت النقابة العامة للمهن التعليمية على متابعتها المستمرة لتطورات الحالة الصحية للمصابات، مؤكدة حرصها على تقديم كل أشكال الدعم والرعاية للمعلمين والمعلمات في مختلف المحافظات، خاصة خلال مشاركتهم في أعمال الامتحانات والمهام التعليمية المختلفة.