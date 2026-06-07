انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و7 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 7-6-2026، بينما ارتفع في بنك التجاري الدولي، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.



أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم



البنك الأهلي المصري:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.



بنك مصر:



51.78 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.



بنك القاهرة:



51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.



بنك الإسكندرية:



51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.



بنك قناة السويس:



51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.



البنك التجاري الدولي Cib:



51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.



بنك البركة:



51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع.



كريدي أجريكول:



51.74 جنيه للشراء، و51.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.



بنك قطر الوطني:



51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.



مصرف أبو ظبي الإسلامي:



51.85 جنيه للشراء، و51.95 جنيه للبيع، بتراجع 7 قرشًا للشراء والبيع.