سعر الدولار ينخفض في 5 بنوك مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأحد
كتب : ميريت نادي
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و7 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 7-6-2026، بينما ارتفع في بنك التجاري الدولي، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.
بنك مصر:
51.78 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك البركة:
51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول:
51.74 جنيه للشراء، و51.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
51.85 جنيه للشراء، و51.95 جنيه للبيع، بتراجع 7 قرشًا للشراء والبيع.