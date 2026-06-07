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سعر الدولار ينخفض في 5 بنوك مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأحد

كتب : ميريت نادي

04:01 م 07/06/2026

سعر الدولار

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انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و7 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 7-6-2026، بينما ارتفع في بنك التجاري الدولي، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.


أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم


البنك الأهلي المصري:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.


بنك مصر:


51.78 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.


بنك القاهرة:


51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.


بنك الإسكندرية:


51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.


بنك قناة السويس:


51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.


البنك التجاري الدولي Cib:


51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.


بنك البركة:


51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع.


كريدي أجريكول:


51.74 جنيه للشراء، و51.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.


بنك قطر الوطني:


51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.


مصرف أبو ظبي الإسلامي:


51.85 جنيه للشراء، و51.95 جنيه للبيع، بتراجع 7 قرشًا للشراء والبيع.

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