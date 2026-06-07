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غدًا.. طلاب إعدادية الجيزة يؤدون امتحاني العلوم والتربية الفنية

كتب : أحمد الجندي

03:54 م 07/06/2026

طلاب الصف الثالث الإعدادي

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يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة، غدًا الاثنين، امتحاني العلوم والتربية الفنية ضمن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، وذلك في رابع أيام الامتحانات.

وكان الطلاب قد انتهوا اليوم من أداء امتحان مادة الهندسة، وسط متابعة من غرف عمليات مديرية التربية والتعليم بالجيزة المركزية والفرعية لمتابعة سير الامتحانات والتعامل مع أي ملاحظات أو معوقات بشكل فوري.

وتواصل المديرية تنفيذ الإجراءات التنظيمية داخل اللجان، مع التشديد على الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للامتحانات، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

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محافظة الجيزة التربية الفنية الشهادة الإعدادية امتحان العلوم

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