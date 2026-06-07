نقلت وسائل إعلام عبرية وموقع "والا" العبري، أن عملية إطلاق نار وقعت داخل عدة مستوطنات في منطقة الشارون، حيث بدأ الهجوم عند مدخل مستوطنة "كوخاف يائير" قبل أن يمتد إلى مستوطنة تسور ناتان وعدة محاور طرقية مجاورة، في تطور أمني خطير داخل العمق الإسرائيلي.

مقتل مصاب وإصابات خطيرة في أكثر من موقع

بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عبرية وموقع "والا" العبري، اليوم الأحد، أسفر إطلاق النار عن إصابة 5 أشخاص، قُتل أحدهم متأثرا بجراحه وهو رجل يبلغ من العمر نحو 30 عاما، فيما نُقل مصابون آخرون إلى مستشفيي بيلينسون ومئير لتلقي العلاج، بينهم حالات وُصفت بـ"المتوسطة والخطيرة".

وأضافت المصادر ذاتها، وفق "والا"، أن امرأة تبلغ من العمر 61 عاما ورجلا يبلغ 31 عاما أُصيبا بجروح متوسطة، بينما عُثر على مصاب آخر في حالة حرجة وغير مستقرة داخل موقع الهجوم.

الشرطة الإسرائيلية تعلن السيطرة الجزئية والبحث عن مشتبه به

ذكر "والا"، أن الشرطة الإسرائيلية وصلت إلى مواقع إطلاق النار بقوات كبيرة وبدأت بمحاولة السيطرة على الحادث، حيث تم اعتقال أحد المشتبه بهم، فيما تتواصل عمليات البحث عن مشتبه آخر لا يزال هاربا.

وأشارت مصادر وسائل الإعلام العبرية، إلى أن صفارات الإنذار دوت في المنطقة، فيما طُلب من السكان البقاء داخل منازلهم وسط حالة من الاستنفار الأمني.

طواقم الإسعاف تُوثّق حالة الفوضى الميدانية

نقل الموقع العبري، عن طواقم الإسعاف في نجمة داود الحمراء قولها، إن الفرق الطبية وصلت إلى عدة مواقع متزامنة فور تلقي البلاغات، وبدأت تقديم العلاج للمصابين في الميدان قبل نقلهم إلى المستشفيات.

وقال أحد المسعفين، إن الفرق تعاملت مع عدة إصابات في مواقع مختلفة، وسط صعوبة في السيطرة على حجم الحادث وتعدد نقاط إطلاق النار، وفقا لـ"والا".

مستشفيات إسرائيلية تؤكد استقبال المصابين

وفق "والا"، أكد مستشفى بيلينسون، استقبال مصابين اثنين من موقع الحادث، مشيرا إلى أنهما نُقلا إلى غرفة الطوارئ وحالتهما متوسطة، على أن تُصدر تحديثات لاحقة بشأن وضعهما الصحي.

خلفية عن حادث أمني سابق في الجليل الغربي

لفتت وسائل إعلام عبرية، إلى أنه قبل يومين فقط، تم إحباط محاولة طعن قُرب مركز شرطة في منطقة الجليل الغربي، بعد أن حاول مشتبه به مهاجمة جندي عند نقطة الحراسة، قبل أن يتم تحييده واعتقاله دون وقوع إصابات.

وأوضحت مصادر موقع "والا" العبري، أن التحقيقات الإسرائيلية وصفت الحادث بأنه "هجوم قومي"، فيما تُواصل أجهزة الأمن الإسرائيلية، بما فيها جهاز الشاباك، متابعة التطورات المرتبطة بالحادث.