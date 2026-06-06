قال الدكتور ربيع أبو يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية (دور أول) للعام الدراسي 2025/2026، والتي تنطلق اليوم السبت الموافق 6 يونيو، وتستمر حتى الخميس 18 يونيو، وفق الجداول المعتمدة من الوزارة.

16 ألف طالب وطالبة في 61 لجنة

وأوضح أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام يبلغ 16 ألفًا و67 طالبًا وطالبة، موزعين على 61 لجنة امتحانية، بواقع:

4868 طالبًا وطالبة بإدارة أسوان التعليمية داخل 20 لجنة

1215 طالبًا وطالبة بإدارة دراو داخل 5 لجان

1285 طالبًا وطالبة بإدارة نصر النوبة داخل 6 لجان

4022 طالبًا وطالبة بإدارة كوم أمبو داخل 12 لجنة

4859 طالبًا وطالبة بإدارة إدفو داخل 18 لجنة

وتشمل التخصصات: الصناعي والتجاري والفندقي والزراعي، بنظامي 3 و5 سنوات.

استعدادات مكثفة ومتابعة ميدانية

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تشكيل لجان متابعة للمرور على اللجان والاستراحات ومراكز توزيع الأسئلة بجميع الإدارات التعليمية، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات.

وأشار إلى الانتهاء من تجهيز 27 استراحة مخصصة للمنتدبين، منها 20 استراحة للرجال و7 استراحات للسيدات، وتم تزويدها بكافة المستلزمات اللازمة من أسرة ومشتملاتها، وأجهزة كهربائية وخدمات إعاشة لضمان إقامة مناسبة.

كما تم تجهيز مركز توزيع الأسئلة الذي يعمل من خلال 6 خطوط توزيع، بالإضافة إلى تجهيز السيارات المخصصة لنقل كراسات الامتحانات.

غرفة عمليات وخطة تأمين شاملة

وأكد وكيل الوزارة تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسته، إلى جانب غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات على مدار اليوم.

وأوضح أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع مديريات وهيئات الصحة، الإسعاف، التأمين الصحي، الكهرباء، المياه، التموين، الأمن، والحماية المدنية، لضمان دعم العملية الامتحانية في مختلف جوانبها.

تشديد على الانضباط ومواجهة الغش

وشدد على ضرورة التزام رؤساء اللجان بكافة القواعد والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، والتصدي لمحاولات الغش بكل حزم، مع حظر اصطحاب الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان، بما يضمن تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين الطلاب.