أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن جيش الاحتلال شن هجوما على ما وصفها بـ"مقار إرهابية" في الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرا إلى أن العملية نُفذت بتوجيهات مباشرة من نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

إسرائيل تربط الهجوم بإطلاق النار من لبنان

أوضح مكتب نتنياهو، في بيان، اليوم الأحد، أن الضربات التي استهدفت الضاحية الجنوبية جاءت ردا على إطلاق النار من جانب "حزب الله" باتجاه إسرائيل، في ظل التصعيد المتواصل على الجبهة اللبنانية خلال الساعات الأخيرة.

مسؤول أمني: موقع الهدف كان العامل الحاسم في الهجوم

وفي السياق، نقلت القناة "14 العبرية"، عن مسؤول أمني قوله، إن قرار استهداف الضاحية الجنوبية ارتبط بموقع الهدف نفسه، وليس بطبيعة الهدف الذي جرى استهدافه، في إشارة إلى الأهمية التي تُوليها إسرائيل للمنطقة التي تُعد معقلا رئيسيا لحزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عاجل، أنه يشن في هذه الأثناء هجمات على ما وصفها بـ"بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت"، في تصعيد جديد على الساحة اللبنانية.

وأفادت تقارير وسائل إعلام عبرية، بوقوع قصف إسرائيلي استهدف مناطق في الضاحية الجنوبية، بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال تنفيذ ضربات ضد أهداف قال إنها مرتبطة بحزب الله.

الاحتلال يُصعّد غاراته في لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاته

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي الممنهج وتعمل القوات الإسرائيلية في أماكن تمركزها وتوغلها على تدمير البنى التحتية بشكل كامل.

وفي المقابل، يُواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.