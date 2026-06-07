تقدم الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع العاملين بالهيئة، بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اعتماد مقترح تحسين أجور العاملين بالهيئة.

وقال "رشيد" في بيان اليوم، إن هذه اللفتة الرئاسية الكريمة تجسد اهتمام القيادة السياسية بالعنصر البشري، وإيمانها الراسخ بأن بناء الوطن يبدأ بالاستثمار في أبنائه وتقدير جهودهم، مشيراً إلى أن "القرار يمثل وسام شرف وتقدير على صدور أبطال الإسعاف المصري الذين يؤدون رسالتهم الوطنية والإنسانية على مدار الساعة في كل ربوع الجمهورية" وفق تعبيره.

وأوضح رئيس الهيئة أن اعتماد المقترح جاء بعد دراسة مستفيضة شملت جلسات نقاشية وفنية مكثفة، بدعم كامل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الذي أولى الملف أولوية قصوى إيماناً بضرورة توفير بيئة عمل محفزة وداعمة لأطقم الإسعاف.

كما أعرب الدكتور عمرو رشيد عن بالغ تقديره لجهود الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في تذليل كافة العقبات لإخراج المقترح إلى النور، مشيدا بالدور المحوري لوزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كشريكين أساسيين في إنجاح هذا الملف.

وأشار إلى أن الدعم المستمر الذي حظيت به الهيئة خلال السنوات الماضية أسهم في تحقيق نقلة نوعية في قدراتها التشغيلية، مما جعل منظومة الإسعاف المصرية نموذجاً متطوراً يعكس حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي ختام تصريحه، جدد الدكتور عمرو رشيد العهد بمواصلة العمل بإخلاص وتفانٍ، معبراً عن فخره واعتزازه بكافة أبناء الهيئة الذين يبذلون جهوداً استثنائية وتضحيات مخلصة يومياً لإنقاذ أرواح المواطنين.

كان الرئيس السيسي، اجتماع أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

تناول الاجتماع استعراض التطورات ذات الصلة بهيئة الإسعاف المصرية، حيث وافق الرئيس على مقترح لتحسين الأجور بالهيئة، كما استعرض وزير الصحة الموقف الحالي بالنسبة لسيارات الإسعاف وللأسطول الإسعافي في مصر.