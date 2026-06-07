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التحفظ على أموال صبري نخنوخ ومتهمي واقعة التجمع ومنعهم من السفر

كتب : صابر المحلاوي

11:09 ص 07/06/2026

صبري نخنوخ

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أصدرت النيابة العامة، بيانًا بشأن التحقيقات المالية الموازية في واقعة التعدي والبلطجة بالتجمع الخامس، والتي يجري التحقيق فيها مع المتهم صبري نخنوخ وآخرين.

تفاصيل التحقيقات: التحفظ على أموال صبري نخنوخ

وقالت النيابة إن التحريات كشفت لجوء المتهمين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، عبر أساليب متعددة لإخفاء مصدرها غير المشروع وقطع الصلة به.

وعلى ضوء ذلك، قررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين، بما يشمل الأموال المنقولة والعقارات والأسهم والصكوك والسندات والودائع والخزائن والمحافظ الإلكترونية، ومنعهم من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات.

كما شمل القرار إخطار الجهات المختصة، ومنها البنوك والشهر العقاري والبورصة، بتنفيذ إجراءات التحفظ، بالإضافة إلى إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.

وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات في الجرائم المنسوبة للمتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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التحفظ على أموال صبري نخنوخ ومتهمي واقعة التجمع ومنعهم من السفر
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