خارج التوقعات..ماذا قال طلاب الاعدادية بكفر الشيخ عن الإنجليزي؟ - صور

أتاحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة النموذج الاسترشادي الثاني بنظام البوكليت في مادة اللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، وذلك في إطار دعم طلاب الشهادة الإعدادية واستعدادهم لامتحان المادة المقرر عقده غدًا.

وأكدت المديرية أن نشر النماذج الاسترشادية يأتي بهدف توفير فرص تدريب متنوعة للطلاب، تساعدهم على التعرف على أنماط الأسئلة المختلفة، وتنمية مهارات الفهم والتفكير، إلى جانب تحسين القدرة على إدارة الوقت أثناء الامتحان بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج.

من جانبها، أوضحت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن المديرية تواصل تقديم الدعم التعليمي والتدريبي للطلاب خلال فترة الامتحانات، مشيرة إلى أن النماذج الاسترشادية يتم نشرها عبر الصفحات الرسمية للمديرية والإدارات التعليمية لضمان وصولها إلى جميع الطلاب وأولياء الأمور.